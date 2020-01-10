В Иркутске полицейские накрыли сеть борделей с несовершеннолетними девушками

Иркутск, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц, подозреваемых в создании преступного сообщества, занимавшегося организацией интимных услуг.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 32-летний житель областного центра с 2015 года создал не менее четырех фирм по оказанию услуг интимного характера, в которых, в том числе, были задействованы несовершеннолетние девушки.

В организации незаконного бизнеса, выполняя роли администраторов, координаторов, водителей и охранников, принимали участие не менее 16 человек в возрасте от 21 до 36 лет. В социальных сетях злоумышленники предлагали девушкам высокооплачиваемую работу, после чего привлекали их к незаконной деятельности на территории областного центра. Анкеты девушек размещались на специально созданном сайте в интернете, встречи с клиентами проходили в арендованных квартирах, а также на выездах в сауны и гостиницы. За невыход или попытку отказаться от этого занятия организаторы ввели систему штрафов и наказаний, силой принуждали девушек к продолжению незаконной деятельности.

Группу ликвидировали весной 2019 года сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области при поддержке бойцов Росгвардии.

В ходе проведенных обысков полицейскими изъяты 80 сотовых телефонов и восемь автомобилей, в том числе премиального класса, предположительно использовавшихся фигурантами уголовного дела в противоправной деятельности.

Следственными органами СУ СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении 16 человек, подозреваемых в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 210 УК РФ – создание преступного сообщества и руководство его структурными подразделениями, частью 2 статьи 210 УК РФ – участие в преступном сообществе.

Сыщики не исключают, что лиц, пострадавших от действий криминальной группы, может быть больше и призывают их обращаться в полицию по телефону дежурной части 8 (3952) 21-65-11.