В Иркутске вынесли приговор участникам банды «Близнецов»

Иркутск, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске за пропаганду терроризма, мошенничества и сбыт наркотических средств осуждены члены ОПГ «Близнецы». Всего на скамье подсудимых оказались 11 человек, еще двое осуждены ранее.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, максимальное наказание в виде 21 года лишения свободы в тюрьме (первые семь лет) и колонии строгого режима назначено лидеру ОПГ – 34-летнему уроженцу Иркутска. Его сообщники приговорены к различным видам наказания от крупных штрафов до 10 лет лишения свободы.

В ходе предварительного следствия собрана доказательная база по более чем 10 эпизодам противоправной деятельности членов группы, связанных с распространением психотропных веществ и наркотиков, мошенничеством в сфере страхования, незаконным приобретением и хранением огнестрельного оружия и боеприпасов, публичными призывами к осуществлению террористической деятельности и публичным оправданием терроризма.

Уголовное дело сотрудники УФСБ по Иркутской области расследовали на протяжении двух лет при активном участии оперативников полиции. Установлено, что ранее судимый за совершение корыстных преступлений иркутянин со своим братом-близнецом создали устойчивую группу, именуемую в материалах уголовного дела ОПГ «Близнецы». Члены группы соблюдали иерархическую систему подчиненности и применяли правила конспирации.

Серия совершенных осужденными преступлений связана с мошенничеством в сфере страхования автомобилей. В основном применялась одна и та же схема – инсценировка похищения автомобиля и дальнейшее получение хозяином страховой премии в размере полной стоимости транспортного средства, а «украденный» автомобиль в дальнейшем продавался по поддельным документам.

Среди прочих эпизодов доказано и мошенничество с недвижимостью. Братья вошли в доверие к иркутянке, собиравшейся продать квартиру и переехать в другой город. По совету злоумышленников женщина оформила предоставляющую право продажи квартиры доверенность на сообщника подсудимых, якобы профессионального риэлтора. В дальнейшем преступники присвоили себе вырученные деньги, бывшей хозяйке жилья передали муляж этой суммы, а затем инсценировали кражу денег неизвестными.

Особо тяжкое преступление против здоровья населения злоумышленники совершили в апреле 2016 года, когда организовали поставку в регион крупной партии таблеток психотропного вещества – производного амфетамина, – чтобы продавать его в ночных клубах областного центра. Закупались бандиты огнестрельным и холодным оружием – тайники с ним были обнаружены в заброшенном гараже и лесном массиве Ленинского района Иркутска, а также в квартирах.

В полиции отмечают, что в настоящий момент в федеральном розыске находятся несколько бывших членов ОПГ, в том числе один из лидеров группы – Максим Федин.

КООРДИНАТЫ:

Если вам стала известна информация о готовящемся, совершаемом, либо совершенном преступлении, вы можете ее сообщить конфиденциально в УФСБ по Иркутской области по телефону: 8 (3952) 210-404, либо по телефону доверия ГУ МВД по Иркутской области: 8 (3952) 21-68-88.