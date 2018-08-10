В Иркутской области за полгода приговоры по «уголовкам» получили более 4,5 тысяч человек

Иркутская область, 9.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Суды Иркутской области за январь-июнь 2018 года рассмотрели более 10 тысяч уголовных дел. Наказания получили более 4,5 тысячи человек, из них 337 несовершеннолетних и 551 женщина. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Из общего числа 2,3 тысячи человек получили условные сроки, больше 1,2 тысячи назначено наказание в виде реального лишения свободы, 307 получили обязательные работы, 83 – исправительные работы.

Из общего числа 54,2% от всех преступлений были совершены трудоспособными людьми без постоянного источника доходов. При этом более 1,6 тысячи фигурантов, которые в этом году предстали перед судом, ранее уже имели уголовное наказание. Около 1,3 тысячи человек совершили преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Среди уголовных дел, рассмотренный районными судами, преобладают имущественные преступления, преступления против жизни и здоровья человека, преступления в сфере оборота наркотиков и психотропных веществ. Кроме того, за первые полгода было окончено 208 дел, связанных с экологическими преступлениями.

Всего за полгода суды в Иркутской области рассмотрели около 300 тысяч дел, включая гражданские и административные. Среди административных споров лидируют дела о взыскании налогов и сборов, об обжаловании неправомерных действий должностных лиц, об административном надзоре, а гражданских – дела о взыскании задолженности по кредитам и займам.

Напомним, Иркутская область по итогам первого полугодия 2018 года заняла третье место по России по количеству убийств и покушений на убийства, преступлений, связанных с умышленным причинением вреда здоровью, в том числе и вызвавшим смерть потерпевшего, а также по числу по числу несовершеннолетних преступников. Вместе с тем, как сообщал Иркутскстат, уровень преступности в регионе по сравнению с тем же периодом 2017 года снизился на 6,3%. По этому показателю Иркутская область занимает шестое место в СФО.