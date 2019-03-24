В Приангарье за выходные на пожарах погибли четыре человека, в том числе – ребенок

Иркутская область, 25.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за минувшие выходные на пожарах погибли четыре человека.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, за прошедшие два дня в регионе зарегистрировано 32 пожара.

Один трагический случай произошел в воскресенье, 24 марта, в посёлке Смоленщина Иркутского района. Горели надворные постройки, существовала угроза распространения огня на соседние строения. На место прибыли три пожарных расчёта. В дощатой постройке летней кухни, где произошло обрушение кровли, по словам находившейся на месте пожара женщины, остался четырёхлетний ребёнок. Спустя час пожар был потушен, огнём была уничтожена летняя кухня и баня. В ходе разбора обрушившихся конструкций в летней кухне был обнаружен погибший мальчик. Мать пояснила, что стала очевидцем начала пожара – возгорание произошло из-за аварийной работы электроприбора. Спасти ребёнка ей не удалось.

Напомним также, что 22 марта в посёлке Юрты Тайшетского района в частном доме произошёл пожар. Ранним утром он был обнаружен соседями. На момент прибытия пожарных жилой дом был охвачен огнём, в помещении находились трое мужчин. Ликвидировав открытое горение, спасатели обнаружили в доме погибших. Во время развития пожара они явно спали и были неспособны покинуть помещение. Работавшие на месте происшествия дознаватели установили, что возгорание в доме началось из-за неосторожности при курении. Непотушенная сигарета стоила людям жизни.

По факту обоих пожаров следственными органами проводится проверка.