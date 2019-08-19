В Усольском районе при пожаре погибли женщина и трое детей

Усольский район, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усольском районе 18 августа при пожаре погибли четыре человека – женщина и трое детей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, в 12:40 поступило сообщение о пожаре, произошедшем в частном жилом доме на улице Мира в поселке Мишелевка.

На момент прибытия первого подразделения дом горел изнутри, из окон шел черный густой дым. Причиной развития пожара стало позднее его обнаружение.

К ликвидации возгорания были привлечены три автоцистерны, девять человек личного состава пожарных частей областной пожарно-спасательной службы и пожарно-спасательной части № 56 Федеральной противопожарной службы. Работало звено газодымозащитников.

Внутри дома были обнаружены погибшими 41-летняя женщина, ее четырехлетняя дочь и двое внуков – полуторагодовалый мальчик и трехлетняя девочка.

Предполагаемой причиной пожара послужило нарушение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования. По имеющейся информации, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, покинуть загоревшийся дом и помочь детям она не смогла.

Открытое горение было ликвидировано в 13:23. В результате пожара дом был поврежден огнем на всей площади в 45 квадратов.

– С 18 августа по 2 сентября на территории Мишелевского городского поселения введен особый противопожарный режим. Нами инициировано проведение дополнительного комплекса профилактических мероприятий как в Усольском районе, так и на территории всей Иркутской области. В первую очередь – рейдов по жилым домам, в которых проживают семьи, находящиеся в социально опасном положении, в том числе многодетные, с привлечением сотрудников МЧС России для проведения инструктажей, специалистов-энергетиков, которые смогут оценить состояния электросетей, представителей органов местного самоуправления и МВД России для оценки условий проживания детей в таких семьях, – говорит врио заместителя начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Александр Кузнецов.