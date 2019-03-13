Ведро с замерзшим младенцем нашли у дороги в тайшетском поселке Юрты

Тайшетский район, 13.03.19 (ИА «Телеинформ»), - На обочине проселочной дороги в километре от поселка Юрты Тайшетского района 12 марта нашли тело новорожденного мальчика без видимых признаков насильственной смерти.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, по этому факту проводится доследственная проверка. Информация об инциденте поступила от фельдшера скорой медицинской помощи.

Назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская, которая поможет установить причину смерти. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.