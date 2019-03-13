|Происшествия
|13.03.2019
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Ведро с замерзшим младенцем нашли у дороги в тайшетском поселке Юрты
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Тайшетский район, 13.03.19 (ИА «Телеинформ»), - На обочине проселочной дороги в километре от поселка Юрты Тайшетского района 12 марта нашли тело новорожденного мальчика без видимых признаков насильственной смерти.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, по этому факту проводится доследственная проверка. Информация об инциденте поступила от фельдшера скорой медицинской помощи.
Назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская, которая поможет установить причину смерти. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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