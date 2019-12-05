Виновнику массового ДТП 2018 года на Иркутном мосту назначили четыре года «строгача»

Иркутск, 6.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Виновника массового ДТП на Иркутном мосту в областном центре, которое случилось в 2018 году, отправили на четыре года в колонию строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска.

Также мужчину на три года лишили водительских прав. Приговор вынесен по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначенных приговором Кировского районного суда Иркутска от 3 октября 2019 года и приговором Свердловского районного суда Иркутска от 27 ноября 2019 года.

Напомним, ночью 29 июля 2018 года экипаж ГИБДД преследовал Тойоту, водитель которого проигнорировал законные требования полицейских об остановке. После погони иномарку блокировали на мосту через реку Иркут. В момент оформления происшествия еще один пьяный иркутянин – 28-летний водитель Форда Фокус – не справился с управлением и врезался в стоявших там полицейских и первого нарушителя. Пострадали 10 человек, в том числе сотрудники ГИБДД.