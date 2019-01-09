За первые восемь дней нового года в Приангарье шесть человек убиты и четверо погибли в ДТП

Иркутская область, 9.01.19 (ИА «Телеинформ»), - За первые восемь дней нового года в Приангарье произошло шесть убийств, что на четыре меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, во время новогодних и рождественских праздников полицейскими принято к рассмотрению свыше девяти тысяч сообщений о происшествиях. В 350 случаях собранные материалы стали основанием для возбуждения уголовного дела. Оперативное реагирование на заявления граждан позволило установить 230 подозреваемых в преступлениях.

С начала года значительно сократилось количество особо тяжких противоправных деяний, в том числе убийств (с десяти до шести), почти вдвое – умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (с 26 до 14). Также было совершено одно разбойное нападение.

По данным на понедельник, из 22 произошедших грабежей 12 уже раскрыты. Задержаны порядка 50 подозреваемых в кражах, что составляет около половины от заявленных. Установлено местонахождение 27 без вести пропавших, из которых 13 подростков.

Из незаконного оборота изъято почти шесть тысяч литров спиртосодержащей жидкости.

Значительные силы сотрудников ОВД были сосредоточены на 240 крупных массовых мероприятиях с участием свыше 50 тысяч жителей и гостей Приангарья. Активную помощь полиции оказывали военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители народных дружин и казачества, курсанты Восточно-Сибирского института МВД России. В результате совместной деятельности, направленной на защиту прав граждан на улицах и в общественных местах, каких-либо серьезных инцидентов допущено не было, отмечают в ведомстве.

Не меньшее внимание правоохранительных органов в эти дни уделялось безопасности дорожного движения. За это время выявлено свыше пяти тысяч нарушителей правил дорожного движения, пресечено управление транспортными средствами 400 нетрезвыми, из которых 34 задержаны за аналогичное правонарушение повторно. В прошлом году число нетрезвых водителей составило немногим меньше 500. Между тем, игнорирование мер безопасности привело к 36 ДТП, в которых четыре человека погибли, 43 – травмированы.

В Иркутске и Черемховском районе инспекторы ГИБДД оказали помощь водителям, у которых сломались автомобили. В условиях крайне низких температур полицейские завели эти машины.

Ночью 5 января в Ленинском районе Иркутска 16-летний подросток, взяв без разрешения автомобиль отца, попал в дорожно-транспортное происшествие, уходя от преследования экипажа ГИБДД. По счастливой случайности нарушитель не получил травм, а никто из окружающих не пострадал. Несовершеннолетний понесет наказание как минимум по четырем статьям Административного кодекса РФ.

В ночь с 5 на 6 января в Усолье Сибирском сотрудники патрульно-постовой службы разыскали живой и здоровой 15-летнюю студентку колледжа. Девушка пропала без вести ещё второго января. Родителей несовершеннолетней инспекторы ПДН привлекли к административной ответственности.