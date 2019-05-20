Администрация Ангарска: сил и средств у Усольского лесхоза для тушения пожара на объездной оказалось недостаточно

Ангарск, Усольский район, 18.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске в этом году первый пожар в лесах был зарегистрирован 14 апреля. В начале мая обстановка в Ангарском округе обострилась. Наиболее тяжелая по масштабам и последствиям ситуация сложилась на территории федеральных лесов, сообщает пресс-служба местной администрации.

Проблемы с тушением лесных пожаров обсудили 17 мая в администрации Ангарского округа. Один из основных приглашенных участников,– представитель Усольского лесхоза, – на совещание не явился. Между тем, десять из двенадцати крупных пожаров, зарегистрированных на территории Ангарского округа, произошли именно в федеральных лесах – зоне ответственности Министерства лесного хозяйства.

По словам заместителя начальника ОНД и ПР МЧС по Ангарскому городскому округу Ильи Михеева, с начала пожароопасного периода общая площадь пожаров составила 2293 га. На сегодня все очаги возгорания ликвидированы и в Ангарском округе, и на соседней территории – в Усольском районе.

– Все подготовительные к пожароопасному периоду мероприятия в Ангарском округе выполнены своевременно. Ежедневно проводятся дополнительный комплекс мер для недопущению возникновения новых возгораний. Для тушения двух пожаров, которые произошли на территории городских лесов, сил и средств у муниципалитета было достаточно. Помимо подразделений пожарной охраны, в тушении были задействованы добровольцы, инженерная техника для опашки и подвоза воды. Заключен муниципальный контракт с частной пожарной охраной. Реагирование было своевременное, – доложил начальник ФГКУ «3 ОФПС по Иркутской области» Роман Подхолзин.

Также он подчеркнул, что в случае получения сообщения о неблагоприятных погодных условиях, усилении ветра, объявляется стопроцентный сбор личного состава. Работает оперативный штаб, в рамках которого незамедлительно принимаются решения.

Было отмечено, что помощь добровольцев была очень эффективной. Мэр Сергей Петров поручил организовать обучение волонтеров, а также предусмотреть приобретение ранцевых огнетушителей.

В ходе совещания обсудили неслаженную работу специалистов Усольского лесхоза при тушении пожаров в федеральных лесах, отсутствие руководителя по тушению пожара, который знает местность, нехватку специализированной техники, позднее реагирование на возникающие пожары: возгорания были обнаружены в вечернее время, а к тушению приступали только утром следующего дня, когда площадь пожаров увеличивалась в разы.

Несмотря на неоднократные обращения комиссии по чрезвычайным ситуациям Ангарского округа в адрес председателя областной КЧС и министра лесного комплекса о необходимости создания дополнительных подразделений на время пожароопасного периода, должных мер реагирования предпринято не было. Сил и средств у Усольского лесхоза для тушения федеральных лесов оказалось недостаточно. По результатам совещания принято решение, направить обращения в прокуратуру Иркутской области, а также в министерство лесного комплекса.