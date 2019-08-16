Аферист представился клиентом и обманул водителя такси в Братске

Братск, 18.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Накануне 30-летний братчанин сообщил в дежурную часть отдела полиции №2 Межмуниципального управления МВД России "Братское", что стал жертвой телефонного мошенника.

При опросе пострадавшего было установлено, что мужчина выполнял заказ на перевозку пассажира от одной из гостиниц города. На месте с ним через оператора связался "клиент" и попросил оказать ему услугу в виде покупки продуктов и пополнения баланса трёх телефонных номеров, заверив таксиста, что рассчитается за всё в конце поездки. Не усомнившись в порядочности абонента, таксист выполнил просьбу, истратив около 5 тысяч рублей. Однако на месте заявки клиент так и не появился, а его телефон стал недоступен.

В настоящее время установлено, что звонок поступил из Самарской области. После окончания проверки следствием будет возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

ГУ МВД по Иркутской области напоминает, что это не первый случай, когда аферисты под видом руководителей различных структур, командированных работников, бизнесменов звонят в службы такси либо иные обслуживающие организации, занимающиеся различными доставками по адресам, и под разными предлогами просят пополнить баланс телефонов. Практически всегда такая "помощь" оборачивается потерей денег, а затем выясняется, что звонок был сделан из другого региона.

Например, недавно в Краснодаре был задержан мужчина, который на протяжении нескольких месяцев обманывал таксистов в Иркутске, представляясь сотрудником полиции. При этом потерпевшие переводили злоумышленнику от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей. Сейчас задержанный этапирован в Иркутск для проведения следственных действий.