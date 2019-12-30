Аферист «развел» таксиста из Иркутска на 3 тысячи рублей

Иркутск, 5.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске полицейские разбираются в обстоятельствах мошенничества в отношении водителя службы заказа такси. Вечером 4 января 35-летний шофер обратился к правоохранителям с просьбой разыскать человека, которому он пополнил баланс мобильного телефона на 3 тысячи рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, незадолго до инцидента иркутянин получил заказ якобы от сотрудника силовых структур. «Правоохранитель» рассказал, что находится в командировке и поскольку плохо ориентируется в городе, попросил таксиста по пути следования к нему купить продукты, алкоголь, а также перевести деньги на счет оператора мобильной связи. Выполнив все просьбы клиента, мужчина подъехал к одной из гостиниц областного центра, однако так и не дождался пассажира, телефон которого к этому времени уже был недоступен.

По предварительной информации заявка осуществлялась с абонентского номера, зарегистрированного в Ставропольском крае. По факту происшествия проводится проверка.

Полиция Иркутской области призывает жителей региона исключить безналичные операции по просьбам незнакомых лиц, напоминая о том, что так называемые дистанционные мошенничества на сегодня являются одними из наиболее распространенных способов хищения имущества.