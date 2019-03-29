|Происшествия
|30.03.2019
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Аферисты украли у иркутянки 200 тысяч рублей
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Иркутск, 30.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Жительница Иркутска стала жертвой мошенников, которые обманом списали с ее банковской карты 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Как установили сотрудники полиции, 57-летней женщине, работающей в одном из вузов Иркутска, на мобильный телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с ее карты пытаются списать деньги, поэтому счет нужно срочно заблокировать. В ходе беседы иркутянка сообщила собеседнику данные своей банковской карты, с которой впоследствии списали крупную сумму. Осознав, что стала жертвой обмана, она сразу же обратилась за помощью в полицию.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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