Аферисты украли у иркутянки 200 тысяч рублей

Иркутск, 30.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Жительница Иркутска стала жертвой мошенников, которые обманом списали с ее банковской карты 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Как установили сотрудники полиции, 57-летней женщине, работающей в одном из вузов Иркутска, на мобильный телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с ее карты пытаются списать деньги, поэтому счет нужно срочно заблокировать. В ходе беседы иркутянка сообщила собеседнику данные своей банковской карты, с которой впоследствии списали крупную сумму. Осознав, что стала жертвой обмана, она сразу же обратилась за помощью в полицию.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.