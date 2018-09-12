Аферистка-гастролёрша из Красноярска облапошила иркутскую пенсионерку

Иркутск, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники ГУ МВД по Иркутской области совместно с коллегами из Красноярского края задержали жительницу Красноярска, которая подозревается в мошенничестве, совершенном в отношении 65-летней пенсионерки из Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В июне в дежурную часть полиции Иркутска обратилась пожилая женщина, сообщив, что под предлогом снятия порчи передала незнакомке свои сбережения, а также ювелирные украшения, в том числе золотое обручальное кольцо.

Преступление было совершено на улице Севастопольская. Убедив в необходимости избавления от недугов и грозящих жизненных неприятностей, аферистка потребовала передать для проведения обряда деньги, а также изделия из золота. После всех манипуляций она вернула завернутые в носок атрибуты и потребовала не вынимать их в течение 12 часов. Позднее оказалось, что ценности были похищены, а деньги подменены на газетные обрезки.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что предполагаемая мошенница является так называемой гастролершей и проживает в Красноярске. Благодаря слаженной и совместной работе полицейских двух ГУ МВД, она была задержана и доставлена в Иркутск для проведения следственных действий.

Подозреваемая дала признательные показания и уже возместила значительную часть причиненного ущерба. Между тем, сыщики не исключают, что подобное противоправное посягательство является далеко не единственным в криминальной карьере целительницы и просят граждан, которые могли стать жертвами преступлений, совершенных аналогичным способом, обратиться в любой отдел полиции.