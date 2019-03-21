Андрей Калищук: к весне 2019 года в связи с «Усольехимпромом» возбуждено 13 уголовных дел

Усолье-Сибирское, 21.03.19 (ИА «Телеинформ»), - На сессии Заксобрания Приангарья 20 марта начальник ГУ МВД по Иркутской области генерал-лейтенант полиции Андрей Калищук ознакомил депутатов с актуальной информацией о состоянии территории «Усольехимпрома». По его словам, с территории похищено и продано металла на 20 млн рублей.

Он напомнил, что в последнее время ситуация с территорией бывшего завода, «открытого всем ветрам», сдвинулась с мертвой точки. Так, правительство Иркутской области выделило 11 млн рублей на охрану промплощадки. Кстати, в середине марта суд обязал собственников территории организовать охрану участков.

– Хотя, с учетом работы предыдущего охранного предприятия, мы включились с первого дня, чтобы на те же грабли не наступить и бюджетные деньги не потерять, – добавил Андрей Калищук.

По его словам, одна из главных проблем с промплощадкой – в бесхозяйственности и отсутствии даже заявлений [о правонарушениях].

– Мы проявляем инициативу, задерживаем преступников. При этом много времени у нас уходит на то, чтобы добиться заявлений от потерпевшей стороны, – рассказал начальник регионального Главка полиции.

С учетом начала 2019 года в связи с «Усольехимпромом» возбуждено 13 уголовных дел – по части нарушения правил обращения с экологически опасными отходами, зафиксировано повреждение имущества, девять краж, четыре из которых раскрыты. Задержаны 63 автомашины, вывозившие металл с территории. В полицейские участки доставлены 193 человека, зарегистрировано 29 административных правонарушений, 15 фактов вывоза металла. Установлено 10 неофициальных пунктов его приема, изъято 2,5 тонны лома.

– В период ЧС, пока не был заключен договор с охранным предприятием, полиция, что ей несвойственно и, кстати, категорически запрещено, по сути выполняла сторожевую охрану промплощадки, рассказал Андрей Калищук. – Как правило, хищением металлолома с площадки «Усольехимпрома» занимаются ранее судимые люди. Периметр территории практически не существует – перекрыть эту территорию сложно.

Тем не менее полиция намерена продолжать ежедневные внезапные проверки промплощадки и охранного предприятия.

Напомним, с 7 февраля 2019 года в регионе указом губернатора Иркутской области введен режим повышенной готовности. Он позволяет задействовать средства из резервного фонда региона на мероприятия, необходимые для предупреждения и ликвидации ЧС, связанные с аварийной ситуацией на территории предприятия-банкрота.

Между тем, на территории «Усольехимпрома» с начала года произошло уже девять пожаров. При этом на ряде объектов промплощадки уровень загрязнения ртутью превышает ПДК в сотни, а иногда – тысячи раз. Периодически обнаруживаются емкости с «бесхозными» смертельно опасными веществами. Готовятся сметы для решения проблемы, выделяются деньги, но ничего не происходит.

В январе 2019 года на выезде с территории «Усольехимпрома» была задержана машина с пятьюстами баллонами с остатками ртути. После этого на территории был обнаружен склад с еще таким же количеством ртутных баллонов. Задержанный автомобиль с его грузом загнали на этот склад и заварили ворота. СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту обнаружения емкостей с ртутью.

О том, что промплощадку, зараженную ртутью, расхищают, стало известно несколько месяцев назад. В связи с этим территорию в 2018 году даже брали под военизированную охрану, а в Усолье-Сибирском ввели режим ЧС. В ноябре стало известно, что по факту расхищения имущества химпредприятий возбуждено несколько уголовных дел, региональные власти заявили о необходимости ежедневного экомониторинга. По последним данным, с площадки «Усольехимпрома» на утилизацию вывезли 1082 баллона с остатками ртути.