ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Сегодня
Происшествия
31.12.2018

Ангарчанин перевел интернет-мошенникам 20 тысяч рублей в качестве "предоплаты" за пылесос

Ангарск, 31.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье сотрудники полиции в очередной раз напоминают гражданам о необходимости быть бдительными и внимательными при покупке или продаже товаров через интернет. Накануне жертвой аферистов стал житель Ангарска, у которого обманным путём аферисты похитили более 20 тысяч рублей.

Как выяснилось, мужчина перевёл денежные средства в качестве предоплаты за покупку пылесоса. Однако приобретённый товар так и не пришёл, а сайт оказался заблокированным.

Правоохранительные органы просят жителей региона не переводить денежные средства, не убедившись в достоверности размещённых на электронном ресурсе сведений. Для этого перед покупкой следует просмотреть отзывы покупателей, сравнить цены, которые не должны быть слишком занижены.Также желательно позвонить по указанным на сайте телефонам и обсудить условия компенсации в случае неполучения товара.

При личном общении с продавцом ни в коем случае нельзя передавать полные сведения о своей банковской карте, особенно пароли и пин-коды, напоминает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске