Ангарчанин перевел интернет-мошенникам 20 тысяч рублей в качестве "предоплаты" за пылесос

Ангарск, 31.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье сотрудники полиции в очередной раз напоминают гражданам о необходимости быть бдительными и внимательными при покупке или продаже товаров через интернет. Накануне жертвой аферистов стал житель Ангарска, у которого обманным путём аферисты похитили более 20 тысяч рублей.

Как выяснилось, мужчина перевёл денежные средства в качестве предоплаты за покупку пылесоса. Однако приобретённый товар так и не пришёл, а сайт оказался заблокированным.

Правоохранительные органы просят жителей региона не переводить денежные средства, не убедившись в достоверности размещённых на электронном ресурсе сведений. Для этого перед покупкой следует просмотреть отзывы покупателей, сравнить цены, которые не должны быть слишком занижены.Также желательно позвонить по указанным на сайте телефонам и обсудить условия компенсации в случае неполучения товара.

При личном общении с продавцом ни в коем случае нельзя передавать полные сведения о своей банковской карте, особенно пароли и пин-коды, напоминает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.