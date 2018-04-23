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23.04.2018

Ангарчанин откопал гранату времён Великой Отечественной войны

Ангарск, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Житель Ангарска при земляных работах на территории ООО «Маяк» нашёл гранату времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Иркутской области.

О своей находке 18 апреля он сообщил в дежурную часть полиции. На место незамедлительно прибыли сотрудники отряда мобильного особого назначения по Ангарску Управления Росгвардии по Иркутской области. Кинологи и взрывотехники ОМОНа обследовали боеприпас и констатировали, что перед ними находится граната Ф-1. По прошествии стольких лет на ней имелись следы сильной коррозии.

Сотрудники инженерно-технической группы Росгвардии транспортировали боеприпас в специальном взрывозащитном контейнере на полигон и уничтожили его.  По факту обнаружения гранаты проводится проверка.

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