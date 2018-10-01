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02.10.2018

Ангарчанин поджег сначала дом отца, а затем – своей знакомой

Ангарск, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Ангарчанин поджег дома своего отца, отказавшегося дать ему денег.

Как сообщает пресс-служба Ангарского городского суда, там рассматривается уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины.

В июне 2018 года он поссорился с отцом из-за того, что последний отказался дать ему денег. Обидчик решил отомстить. Будучи уверенным, что отец с супругой ночуют у бабушки, он ночью подошел к дому отца, вылил бензин и поджег дом. Убедившись, что пламя разгорается, скрылся с места происшествия. Однако в ту злополучную ночь родные злоумышленника были дома. По счастливой случайности им удалось выбраться из огня, а дом полностью сгорел.

На этом мститель не остановился. Далее он отправился к дому своей знакомой, с которой у него тоже был конфликт. Вылив бензин на окна, он поджег их.

Преступника задержали по горячим следам. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 167 УК РФ – умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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