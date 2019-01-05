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05.01.2019

Ангарчанин получил девять лет «строгача» за убийство, его подельник отделался штрафом

Ангарск, 5.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Ангарский городской суд вынес приговоры по уголовным делам об убийстве и укрывательстве преступления. Основной фигурант проведет в колонии строгого режима девять лет и выплатит 619 тысяч рублей матери жертвы. Его подельника за укрывательство оштрафовали на 12 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба суда, в августе 2018 года трое мужчин вместе выпивали в гаражном боксе ГСК «Ангарский» в 258 квартале. В какой-то момент между двумя ангарчанами 34 и 46 лет завязалась драка, младший забил старшего ногами до смерти.

При помощи третьего собутыльника, 34-летнего иркутянина, он поместил тело в багажник Тойоты-Ипсум, принадлежавшей погибшему. Они приехали к сбросному каналу от промплощадки до реки Ангара, где спустили в яму труп, а затем подожгли его, облив бензином. Автомобиль утопили в реке.

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