Ангарчанин получил почти два года «строгача» за кражу сигарет из торгового павильона

Ангарск, 9.02.20 (ИА «Телеинформ»), – Ангарский городской суд вынес приговор 22-летнему местному жителю, который украл из киоска более 223 пачек сигарет.

По версии следствия, перед совершением преступления молодой человек распивал алкогольные напитки, и в какой-то момент у него закончились сигареты. Несмотря на глубокую ночь, парень направился к киоску в 86 квартале. Обнаружив, что киоск закрыт, он схватил камень и, разбив стекло двери киоска, похитил оттуда более 223 пачек табачной продукции.

Размер материального ущерба, причиненного индивидуальному предпринимателю, составил 25 тысяч рублей, что подтверждается документами об инвентаризации и справкой об ущербе. В судебном заседании ангарчанин свою вину в совершении преступления признал частично, пояснив, что не согласен с количеством похищенных сигарет.

Обстоятельством, отягчающим наказание, стал рецидив преступлений - осенью 2019 года парень уже был осужден за преступление в сфере оборота наркотиков.

Приговором Ангарского городского суда молодой человек признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Ему назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.