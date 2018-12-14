ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Сегодня
Происшествия
14.12.2018

Ангарчанин получил условный срок за кражу километра рельсов

Ангарск, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Ангарский городской суд вынес приговор 58-летнему местному жителю, который обвинялся в краже более тысячи метров железнодорожных рельсов общей стоимостью 809 тысяч рублей.

Согласно материалам уголовного дела в июле 2018 года горожанин убедил знакомых в законности демонтажа рельсов, и те помогли ему очистить подъездные пути. За «работой» их застал сторож охранного агентства, обходивший территорию. Он сообщил об увиденном в ИК-15 ГУФСИН по Иркутской области, на балансе которой и находились эти рельсы, а также в правоохранительные органы.

Как сообщает пресс-служба суда, злоумышленнику назначили два года лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске