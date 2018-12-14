Ангарчанин получил условный срок за кражу километра рельсов

Ангарск, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Ангарский городской суд вынес приговор 58-летнему местному жителю, который обвинялся в краже более тысячи метров железнодорожных рельсов общей стоимостью 809 тысяч рублей.

Согласно материалам уголовного дела в июле 2018 года горожанин убедил знакомых в законности демонтажа рельсов, и те помогли ему очистить подъездные пути. За «работой» их застал сторож охранного агентства, обходивший территорию. Он сообщил об увиденном в ИК-15 ГУФСИН по Иркутской области, на балансе которой и находились эти рельсы, а также в правоохранительные органы.

Как сообщает пресс-служба суда, злоумышленнику назначили два года лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.