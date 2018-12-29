Ангарчанин поймал грабителя на месте преступления

Ангарск, 29.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске местный житель поймал рецидивиста, ограбившего женщину.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 24 декабря около 21:30 в дежурную часть управления МВД России по Ангарскому городскому округу поступило сообщение о том, что в одном из магазинов ограбили женщину.

Вскоре в отдел внутренних дел был доставлен 24-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.

Полицейские выяснили, что свидетелем того, как злоумышленник отобрал у продавца магазина золотую цепочку, стал 34-летний ангарчанин Сергей Подкосов. Он бросился за убегающим подозреваемым. Догнав предполагаемого грабителя, он вернул его на место происшествия и удерживал до приезда полицейских.

Сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ – грабеж. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Руководство управления МВД России по Ангарскому городскому округу решило поощрить Сергея Подкосова за неравнодушие к чужой беде и оказанную помощь.