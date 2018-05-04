Ангарчанин проведет в колонии строгого режима семь лет за похищение школьницы

Ангарск, 5.05.18 (ИА «Телеинформ»), - За похищение школьницы Ангарский городской суд приговорил 36-летнего местного жителя к семи годам в колонии строгого режима.

Инцидент случился в сентябре прошлого года. Ангарчанин похитил девочку, когда та шла из школы домой. Изначально злоумышленник остановился возле девочки и предложил ей сесть в машину. Школьница отказалась, тогда мужчина вышел из автомобиля и угрозами вынудил ее сделать это.

Как сообщает пресс-служба суда, преступник увез несовершеннолетнюю в лес. По счастливой случайности девочке удалось убежать в тот момент, когда мужчина отвернулся, и вернуться домой.

Отмечается, что у несудимого похитителя есть жена и ребенок. Свою вину он так и не признал.