|Происшествия
|05.05.2018
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Ангарчанин проведет в колонии строгого режима семь лет за похищение школьницы
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Ангарск, 5.05.18 (ИА «Телеинформ»), - За похищение школьницы Ангарский городской суд приговорил 36-летнего местного жителя к семи годам в колонии строгого режима.
Инцидент случился в сентябре прошлого года. Ангарчанин похитил девочку, когда та шла из школы домой. Изначально злоумышленник остановился возле девочки и предложил ей сесть в машину. Школьница отказалась, тогда мужчина вышел из автомобиля и угрозами вынудил ее сделать это.
Как сообщает пресс-служба суда, преступник увез несовершеннолетнюю в лес. По счастливой случайности девочке удалось убежать в тот момент, когда мужчина отвернулся, и вернуться домой.
Отмечается, что у несудимого похитителя есть жена и ребенок. Свою вину он так и не признал.
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