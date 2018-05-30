Ангарчанин, разославший интимные фото 17-летней экс-подружки ее родным, пойдет под суд

Ангарск, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Ангарчанина бросила несовершеннолетняя подружка. В отместку он опубликовал в интернете ее интимные фото и теперь предстанет перед судом за нарушение неприкосновенности частной жизни.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, этой весной в следственный отдел по городу Ангарск обратилась 17-летняя девушка с заявлением о том, что неизвестный в интернете опубликовал без ее согласия фотографии интимного содержания и текст, порочащие честь и достоинство заявительницы.

Как выяснилось, сведения знакомым и родственникам девушки разослал 26-летний горожанин, с которым она ранее была близка. После расставания он решил таким образом ей отомстить.

В настоящее время ангарчанину предъявлено обвинение в совершении преступления, вину он признал полностью, в содеянном раскаялся. Уголовное дело направлено в Ангарский городской суд.