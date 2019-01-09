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10.01.2019

Ангарчанин, семь лет скрывавшийся от правосудия, проведет почти столько же в колонии строгого режима

Ангарск, 10.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Ангарский городской суд в 2011 году вынес приговор местному жителю, обвиненному в покушении на убийство. Однако мужчина семь лет скрывался от правосудия, сменил фамилию, был объявлен в международный розыск. Прошлым летом его поймали на границе с Кабардино-Балкарией.

Как сообщает пресс-служба суда, в 2011 году отвергнутый молодой человек пришел к избраннице, работавшей в гипермаркете «ОКей», чтобы выяснить отношения, и чуть не зарезал девушку. На ее крики прибежал охранник гипермаркета, который попытался остановить нападавшего, но тот не реагировал на требования прекратить преступные действия. Охранник принял решение применить оружие. Из травматического пистолета он выстрелил в преступника.

Теперь, после задержания, за покушение на убийство ангарчанин проведет в колонии строгого режима шесть лет 10 месяцев. Также ему предстоит выплатить в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда – 150 тысяч рублей.

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