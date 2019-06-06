Ангарчанин устроил пальбу на кладбище

Ангарск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске 45-летний горожанин устроил стрельбу на кладбище. Его задержали по горячим следам, сообщает пресс-служба полиции.

По предварительной информации ГУ МВД по Иркутской области, вечером 6 июня ангарчанин, находясь на территории городского кладбища, обратился к женщине-смотрителю с требованием прекратить действия рабочих, копавших землю вблизи могилы его близкого человека. Завязалась ссора. В ходе нее мужчина выстрелил из оружия неустановленного образца, случайно ни в кого не попав, и скрылся с места происшествия.

Через несколько часов нарушителя нашли в квартире его знакомого. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело.