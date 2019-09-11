Ангарчанин выдал себя за умершего брата и похитил у племянников наследство

Ангарск, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Ангарский городской суд приговорил к условному сроку мужчину, который обокрал своих племянников более чем на 3 миллиона рублей. Он присвоил наследство умершего брата, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе судебного процесса было доказано, что ангарчанин, узнав о смерти родного брата, проживавшего за пределами России, не сообщил об этом его детям. Скончавшийся мужчина был собственником квартиры и нежилого помещения. Его брат обратился к нотариусу, выдав себя за умершего родственника. В качестве подтверждения личности он предъявил паспорт брата. Нотариус составила две доверенности от имени умершего на родственницу, которая давала ей право распоряжаться его недвижимостью.

В феврале 2018 года брат умершего на основании заключённых договоров купли-продажи квартиры и нежилого помещения зарегистрировал на них право собственности. В результате преступных действий наследники первой очереди не получили более 2,6 млн рублей.

Кроме того, с февраля по август 2018 года злоумышленник похитил денежные средства на сумму более 500 тысяч рублей, которые поступали по договорам аренды с объектов недвижимости, оформленные в его собственность.

Незаконная деятельность мужчины была пресечена сотрудниками полиции на основании заявлений потерпевших, уточняют в прокуратуре Иркутской области.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинения, признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком 4 года. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании с него суммы причиненного ущерба.