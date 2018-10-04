Ангарчанин вышел по УДО, но избил собутыльника горячим утюгом и отправился «досиживать» срок в колонию строгого режима

Ангарск, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске двое мужчин решили выпить за знакомство, но в процессе поссорились. Один из них избил другого руками и ногами, а затем и горячим утюгом. Злоумышленника на четыре с половиной года отправили в колонию строгого режима.

Как сообщает пресс-служба Ангарского городского суда, ранее обвиняемый уже был судим по статье 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а новые преступления совершил в период условно-досрочного освобождения.

В качестве смягчающих обстоятельств были установлены признание вины, а также противоправное поведение потерпевшего, ставшее поводом к совершению преступления. Однако условно-досрочное освобождение 31-летнему ангарчанину все равно отменили.