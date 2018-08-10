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09.08.2018

Ангарчанин заявил о краже, чтобы не платить по кредиту

Ангарск, 9.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске 24-летний местный житель сообщил в полицию о краже, чтобы отсрочить выплату по ипотеке.

Как сообщает пресс-служба Ангарского городского суда, горожанин заявил в полиции, что у него украли сотовый телефон и кошелек с деньгами в сумме 13 тысяч рублей. В ходе доследственной проверки сотрудники правоохранительных органов выяснили, что эти сведения являются ложными. Молодой человек признался, что таким образом он хотел отсрочить уплату кредита по ипотеке.

Действия злоумышленника были квалифицированы по части 1 статьи 306 УК РФ – заведомо ложный донос о совершении преступления.

Суд назначил молодому человеку штраф – семь тысяч рублей.

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