|Происшествия
|09.08.2018
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Ангарчанина оштрафовали за ручку для слежки за няней
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Ангарск, 9.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Ангарчанина оштрафовали на 10 тысяч рублей за покупку авторучки, с помощью которой он собирался следить за няней своего ребенка.
Как сообщает пресс-служба Ангарского городского суда, уголовное дело было возбуждено в отношении 47-летнего мужчины, который обвинялся в незаконном приобретении специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации – статья 138.1 УК РФ). Электронное устройство в виде шариковой ручки с функцией аудио- и видеозаписи стоимостью 1200 рублей он купил через интернет-магазин «Ali Express».
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