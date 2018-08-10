Ангарчанина оштрафовали за ручку для слежки за няней

Ангарск, 9.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Ангарчанина оштрафовали на 10 тысяч рублей за покупку авторучки, с помощью которой он собирался следить за няней своего ребенка.

Как сообщает пресс-служба Ангарского городского суда, уголовное дело было возбуждено в отношении 47-летнего мужчины, который обвинялся в незаконном приобретении специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации – статья 138.1 УК РФ). Электронное устройство в виде шариковой ручки с функцией аудио- и видеозаписи стоимостью 1200 рублей он купил через интернет-магазин «Ali Express».