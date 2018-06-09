|Происшествия
|09.06.2018
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Ангарчанина отправили в колонию за аферу на 4 миллиона рублей
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Ангарск, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске суд приговорил к четырём годам колонии общего режима мужчину, признанного виновным в мошенничестве на 4,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В суде было установлено, что мужчина взял деньги в обмен на информацию о предпринимателе, который скрылся от своих контрагентов из-за крупных долгов.
Получив деньги, информатор не представил никаких сведений и распорядился средствами по своему усмотрению. Подсудимый виновным себя в совершении преступления не признавал ни в ходе предварительного, ни в ходе судебного следствия, говорят в прокуратуре Иркутской области.
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