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09.06.2018

Ангарчанина отправили в колонию за аферу на 4 миллиона рублей

Ангарск, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске суд приговорил к четырём годам колонии общего режима мужчину, признанного виновным в мошенничестве на 4,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В суде было установлено, что мужчина взял деньги в обмен на информацию о предпринимателе, который скрылся от своих контрагентов из-за крупных долгов.

Получив деньги, информатор не представил никаких сведений и распорядился средствами по своему усмотрению. Подсудимый виновным себя в совершении преступления не признавал ни в ходе предварительного, ни в ходе судебного следствия, говорят в прокуратуре Иркутской области.

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