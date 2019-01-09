Ангарчанина отправили в колонию за переделку охолощенного ПМ в боевой

Ангарск, 9.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Ангарский городской суд приговорил к двум с половиной годам заключения 28-летнего мужчину, который купил в интернете деактивированный пистолет Макарова (ПМ) и переделал его в боевой. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Оружие мужчина приобрёл ещё в феврале 2016 года. У ПМ была изменена конструкция, а потому стрелять боевыми патронами из него было невозможно. Ангарчанин докупил недостающие составные части, переделал охолощенное оружие в боевое и приобрел патроны к нему.

Мужчину задержали полицейские при взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Иркутской области. В отношении него возбудили два уголовных дела: по части 1 статьи 223 УК РФ – незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей, а также по части 1 статьи 222 УК РФ – незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов.

Ангарский городской суд приговорил мужчину к реальному сроку, учитывая общественно-опасный характер преступления. Помимо этого, сообщает ГУ МВД по Иркутской области, ангарчанин должен выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.