ТЕМЫ
Архив
< Январь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Происшествия
09.01.2019

Ангарчанина отправили в колонию за переделку охолощенного ПМ в боевой

Ангарск, 9.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Ангарский городской суд приговорил к двум с половиной годам заключения 28-летнего мужчину, который купил в интернете деактивированный пистолет Макарова (ПМ) и переделал его в боевой. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Оружие мужчина приобрёл ещё в феврале 2016 года. У ПМ была изменена конструкция, а потому стрелять боевыми патронами из него было невозможно. Ангарчанин докупил недостающие составные части, переделал охолощенное оружие в боевое и приобрел патроны к нему.

Мужчину задержали полицейские при взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Иркутской области. В отношении него возбудили два уголовных дела: по части 1 статьи 223 УК РФ – незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей, а также по части 1 статьи 222 УК РФ – незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов.

Ангарский городской суд приговорил мужчину к реальному сроку, учитывая общественно-опасный характер преступления. Помимо этого, сообщает ГУ МВД по Иркутской области, ангарчанин должен выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске