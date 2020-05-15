Ангарчанка перевела мошенникам 82 тысячи рублей, чтобы «спасти деньги от мошенников»

Ангарск, 17.05.20 (ИА «Телеинформ»), – В общей сложности с начала года жители Ангарска отдали мошенникам почти пять миллионов рублей. Очередной случай такого обмана произошел накануне.

В дежурную часть отдела полиции № 2 поступило заявление о совершенных в отношении 55-летней ангарчанки мошеннических действиях, в результате которых она лишилась 82 тысяч рублей.

Установлено, что несколько дней назад жительнице Ангарска позвонили неизвестные, и, представившись сотрудниками известного банка, сообщили, что существует угроза похищения денежных средств с кредитной карты. Чтобы этого избежать, женщине нужно немедленно дойти до ближайшего банкомата и перевести деньги на «безопасный» счет.

Несмотря на то, что ангарчанка неоднократно читала о подобных способах обмана, она поспешила выполнить требования аферистов, которые диктовали ей необходимые действия по телефону. Следуя их инструкциям, женщина сняла деньги со своей кредитной карты и положила на указанный неизвестными номер телефона. И только потом поняла, что стала жертвой мошенников.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.