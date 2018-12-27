Ангарчанка получила 12 лет «строгача» за организацию ОПГ по торговле героином

Усольский район, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Ангарчанка получила 11 лет «строгача» за то, что организовала ОПГ для торговли героином. Как сообщает пресс-служба Усольского городского суда, рассмотрено уголовное дело в отношении ОПГ, долго занимавшейся сбытом героина на территории Усольского и Боханского районов. Как следует из материалов уголовного дела, преступная группа действовала с ноября 2016 по январь 2017 года. Жительница Ангарска создала разветвленную сеть сбытчиков героина из числа наркозависимых. Основной целью преступной группы было получение незаконного дохода, в том числе для обеспечения себя наркотическими средствами. Зная, что у знакомого имеется много связей среди наркозависимых, ангарчанка предложила ему найти людей, которые будут заниматься непосредственно сбытом героина. Тот в свою очередь привлек к участию в преступной группе своих знакомых, каждый из которых отвечал за свой участок сбыта наркотического средства, подыскивая потенциальных покупателей. Организатор группы и нижестоящие звенья не были знакомы друг с другом. Посредником между организатором и непосредственными сбытчиками выступал их общий знакомый – подельник ангарчанки. Она же руководила, планировала и координировала деятельность преступной группы. Приобретала оптовые партии, организовывала хранение и сбыт, обеспечивала бесперебойное снабжение членов группы наркотическим средством. Также она передавала подельнику дополнительные объемы наркотического средства для привлечения большего числа покупателей. Вела учет сбыта героина и преступного дохода. Для конспирации при телефонных переговорах преступники использовали специально оговоренную терминологию и при передаче наркотических средств от организатора исключалось присутствие третьих лиц. Подсудимая на стадии предварительного следствия и при рассмотрении дела в суде вину признала в полном объеме, в содеянном раскаялась. На суде просила о снисхождении. С учетом нахождения у нее на иждивении двоих несовершеннолетних детей сторона защиты подсудимой просила применить к ней отсрочку от отбывания наказания до наступления совершеннолетия детей. Однако суд оснований для применения отсрочки не нашел. Кроме того, по показаниям свидетелей, дети не постоянно проживали с матерью, а могли длительное время находиться у их биологического отца в другом городе, также они могут проживать со своей старшей совершеннолетней сестрой. Суд признал подсудимую виновной в совершении преступлений, связанных со сбытом наркотических средств и назначил ей наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В отношении ее подельника уголовное дело было выделено в отдельное производство, так как на стадии досудебного следствия он заключил с правоохранительными органами соглашение о сотрудничестве. Это дело было рассмотрено Усольским городским судом в сентябре 2018 года. В результате мужчина был признал виновным в незаконном сбыте наркотических средств. С учетом всех смягчающих и отягчающих обстоятельств суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Оба сбытчика товара полностью признали вину и просили суд о снисхождении. Одному из них назначен наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, второму – 10 лет в исправительной колонии строгого режима. ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... ангарск

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