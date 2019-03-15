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15.03.2019

Ангарчанка сожгла джип своего начальника из-за конфликта

Ангарск, 15.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Ангарчанка сожгла джип своего начальника из-за конфликтов с ним. Инцидент случился 16 ноября 2018 года на территории турбазы «Ангарская горка». Об этом сообщает пресс-служба Ангарского городского суда.

– В пожаре уничтожены внедорожник «Тойота Ленд Крузер 200» и брусчатый дом. Ущерб от действий 45-летней поджигательницы составил 9 млн 400 тысяч рублей. Следователи выяснили, что женщина уже была судима, а в момент поджога была пьяна, – говорится в сообщении суда.

Злоумышленницу будут судить за умышленное уничтожение чужого имущество, которое повлекло за собой значительный ущерб. Ей грозит до пяти лет лишения свободы, либо принудительные работы на тот же срок.

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