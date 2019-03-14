Ангарских шаманов оштрафовали на три тысячи рублей за сожжение верблюдов

Иркутск, 14.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Ангарских шаманов, которые совершили обряд жертвоприношения верблюдов, оштрафовали на три тысячи рублей. Об этом рассказал заместитель верховного шамана России, глава Ангарской организации «Вечно синее небо» Артур Цыбиков на пресс-конференции в Иркутске 14 марта.

Штраф на организацию «Вечно синее небо» наложил Россельхознадзор за то, что шаманы не соблюли требования перевозки и не известили должные ведомства о том, что в регион будут привезены верблюды.

– Мы привезли верблюдов из Бурятии, но не известили ветеринарную службу о том, что будем транспортировать животных из соседнего региона. Такие перемещения проходят под контролем Россельхознадзора. Мы должны были уведомить ветслужбы Бурятии и Ангарска, те, в свою очередь, должны были взять кровь животных на анализ, проверить на болезни и инфекции. Только после этой процедуры мы бы получили разрешение на перевозку. Затем верблюды должны были бы еще месяц стоять на карантине. Но мы не могли ждать так долго. Обряд подношения необходимо было провести 27 января, в особую дату для России, – прокомментировал Артур Цыбиков.

Также заместитель Верховного шамана отметил, что в обряде подношения нет ничего особенного, поскольку верблюды – тот же домашний скот, что и лошади или бараны. Ритуал не нарушил никаких канонов веры и проведен, чтобы донести до предков молитвы и чаяния о будущем России.

– Подобный обряд проводили 300 лет назад, когда Сибирь пришли захватывать казаки. Буряты молились, чтобы наша вера и традиции не канули в лету. Сейчас в стране проблем не меньше, поэтому мы и провели обряд такой силы и такого масштаба. Если бы мы сделали что-то неправильно, то поплатились бы своей жизнью или жизнью близких людей, – добавил Артур Цыбиков.

Напомним, ангарские шаманы в конце января этого года сожгли пять верблюдов, записали видео и выложили на YouTube. Позже ролик удалили. По словам Артура Цыбикова, обряд, называемый «Жэн тэнгэри яба», провели впервые в истории современной России. В описании к видео сказано, что он «беспрецедентный по своей силе, масштабу и значению и направлен на укрепление России и ее народов». Между тем, в ГУ МВД по Иркутской области не нашли состава преступления, а прокуратура Иркутской области с решением согласилась.

Кстати, верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол заявил, что не давал своего согласия на жертвоприношение пяти верблюдов в Иркутской области. По его словам, подобное никогда не практиковалось среди шаманов: ни сейчас, ни в древности. В связи со случившимся депутат Госдумы Владимир Бурматов попросил Генпрокуратуру разобраться с сожжением шаманами пяти верблюдов в Ангарске.

Отметим, глава ангарских шаманов Артур Цыбиков летом 2018 года требовал от властей России признать шаманизм официальной религией. Он говорил, что шаманизм окружен предрассудками и зачастую на нем наживаются мошенники.