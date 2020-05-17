Ангарского водителя, дважды переехавшего пенсионерку, обвиняют в покушении на убийство

Ангарск, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Ангарчанин, переехавший дважды своим автомобилем пенсионерку, отправится под суд по обвинению в покушении на убийство.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, части 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК РФ – покушение на убийство.

Напомним 22 октября 2019 года в одном из дворов города местный житель, управляя автомобилем марки Suzuki Swift, сбил 64-летнюю женщину, после чего, скрываясь с места происшествия, повторно проехал по потерпевшей. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила переломы ног и ребер.

Уголовное дело расследовано СО по городу Ангарск СУ СК России по Иркутской области. Сейчас оно передано в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу.