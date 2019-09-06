Апелляцию на приговор по делу о нашумевшем ДТП у «Баргузина» в Иркутске рассмотрят 19 сентября

Иркутск, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутский областной суд поступила апелляция на приговор Виктору Авдулову, который в мае 2019 года сбил насмерть 17-летнего подростка в районе кинотеатра «Баргузин» в Иркутске. Слушания назначены на 19 сентября, сообщается в материалах суда.

По данным суда первой инстанции, с приговором не согласны потерпевшие. Апелляционную жалобу подал их представитель.

Напомним, ДТП случилось рано утром 15 мая. Позже в паблике ДТП 38RUS Иркутск в соцсети «ВКонтакте» были опубликованы фото, на которых видно, что водитель иномарки бросил свою машину во дворах и сбежал. Затем полиция разослала ориентировку на лихача. Уже в первые часы после автоаварии пользователи соцсетей выяснили, что «Мерседес» был выставлен на продажу 9 мая, а его владельцем является 26-летний бармен. Его задержали поздно вечером 15 мая.

Во время допроса мужчина объяснил, почему оставил место аварии и рассказал, куда скрылся. Следователи предъявили ему обвинение по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с состоянием опьянения и оставлением места совершения ДТП.

Известно, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности и неоднократно к административной – за нарушения правил дорожного движения. Суд 17 июля начал рассматривать уголовное дело в отношении 26-летнего Виктора Авдулова.

Судья Октябрьского районного суда Иркутска Екатерина Никитина 31 июля озвучила приговор. Она удовлетворила требования прокуратуры назначить наказание в виде четырёх лет в колонии-поселении Виктору Авдулову, совершившему ДТП с летальным исходом. При этом в зачёт ему пошло и время, проведённое в СИЗО из расчёта один день за два. Также иркутянину после отбытия наказания на три года запрещено управлять автомобилем – это вдобавок к полутора годам, которые ранее установил мировой суд.

Кроме того, осуждённый должен выплатить бабушке и отцу мальчика по миллиону рублей морального ущерба и 50 тысяч рублей в счёт расходов на представителя в суде. Что касается возмещения материального вреда, то этот иск будет рассматривать гражданский суд.

Помощник прокурора Октябрьского округа Алёна Дончевская пояснила, что более сурового наказания гособвинение не могло требовать по законодательству. Родственники ребёнка не согласились с приговором.