|Происшествия
|08.09.2019
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Апелляцию на приговор по делу о нашумевшем ДТП у «Баргузина» в Иркутске рассмотрят 19 сентября
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Иркутск, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутский областной суд поступила апелляция на приговор Виктору Авдулову, который в мае 2019 года сбил насмерть 17-летнего подростка в районе кинотеатра «Баргузин» в Иркутске. Слушания назначены на 19 сентября, сообщается в материалах суда.
По данным суда первой инстанции, с приговором не согласны потерпевшие. Апелляционную жалобу подал их представитель.
Напомним, ДТП случилось рано утром 15 мая. Позже в паблике ДТП 38RUS Иркутск в соцсети «ВКонтакте» были опубликованы фото, на которых видно, что водитель иномарки бросил свою машину во дворах и сбежал. Затем полиция разослала ориентировку на лихача. Уже в первые часы после автоаварии пользователи соцсетей выяснили, что «Мерседес» был выставлен на продажу 9 мая, а его владельцем является 26-летний бармен. Его задержали поздно вечером 15 мая.
Во время допроса мужчина объяснил, почему оставил место аварии и рассказал, куда скрылся. Следователи предъявили ему обвинение по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с состоянием опьянения и оставлением места совершения ДТП.
Известно, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности и неоднократно к административной – за нарушения правил дорожного движения. Суд 17 июля начал рассматривать уголовное дело в отношении 26-летнего Виктора Авдулова.
Судья Октябрьского районного суда Иркутска Екатерина Никитина 31 июля озвучила приговор. Она удовлетворила требования прокуратуры назначить наказание в виде четырёх лет в колонии-поселении Виктору Авдулову, совершившему ДТП с летальным исходом. При этом в зачёт ему пошло и время, проведённое в СИЗО из расчёта один день за два. Также иркутянину после отбытия наказания на три года запрещено управлять автомобилем – это вдобавок к полутора годам, которые ранее установил мировой суд.
Кроме того, осуждённый должен выплатить бабушке и отцу мальчика по миллиону рублей морального ущерба и 50 тысяч рублей в счёт расходов на представителя в суде. Что касается возмещения материального вреда, то этот иск будет рассматривать гражданский суд.