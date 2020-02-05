Арбитраж признал незаконным очередное допсоглашение Минлеса Иркутской области об увеличении заготовки древесины

Иркутская область, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Очередное дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка, заключённое между Минлесом Иркутской области и одним из арендаторов, оспорила прокуратура в Арбитражном суде региона. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее прокуратура Иркутской области в ходе проверки установила, что министерство 7 сентября 2016 года заключило с арендатором дополнительное соглашение, которым увеличивался размер ежегодного возможного объёма заготовки древесины при сплошной рубке спелых и перестойных насаждений.

Кроме того, арендатору дополнительно было предоставлено право на проведение рубок ухода, а также сплошных и выборочных санитарных рубок в объёме, который превышал общий размер ежегодного возможного объёма заготовки древесины, установленный по договору, более чем в 100 раз.

В прокуратуре отмечают, что оснований для увеличения объёма рубок за счёт санитарно-оздоровительных мероприятий не имелось, поскольку лесопатологические обследования в данном случае не проводились; процедура заключения дополнительного соглашения соблюдена не была.

Арбитражный суд Иркутской области, признав позицию прокурора обоснованной, удовлетворил заявленные требования. Дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка признано судом недействительным.

Напомним, как ранее сообщил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, ущерб от незаконных рубок в Иркутской области составил почти 40 млрд рублей. Значительная доля выявленных в ходе проверки нарушений касается назначения и ведения санитарно-оздоровительных рубок. По предварительным данным, незаконные рубки совершались на площади 36 тысяч 527 га. В 45% всех проанализированных актов лесопатологического обследования за 2017-2019 годы назначение санитарно-оздоровительных мероприятий было признано необоснованным.