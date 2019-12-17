Арбитражный суд Иркутской области признал фирму «Звезда» банкротом 17 декабря

Иркутск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Арбитражный суд Иркутской области 17 декабря признал банкротом ООО «Звезда», которое занималось заменой лифтов в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС.

– Арбитражный суд определил признать обоснованным заявление общества с ограниченной ответственностью «Лифтовый инженерный центр» о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «Звезда», ввести в отношении этого ООО процедуру банкротства - наблюдение, на срок до 28 апреля 2020 года, - сообщила судья Татьяна Сорока.

Заявление в суд подала компания «Лифтовый инженерный центр», которая занимается поставкой, установкой и наладкой лифтового оборудования. Ее представитель в ходе судебного заседания пояснил, что между компаниями были договорные отношения, в рамках которых у ответчика «возникли неисполненные обязательства» и задолженность в размере более 2 миллионов рублей. Представитель «Звезды» в судебном заседании признал наличие долга и сообщил, что общая сумма требований кредиторов к компании составляет больше 100 миллионов рублей. По его словам, у предприятия нет возможности погасить долги.

Напомним, СКР обвинил руководителя ООО «Звезда» в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, – мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Сейчас он находится под арестом. По данным следствия, в период 2018-2019 годов Олег Хамуляк и иные пока неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, необоснованно завысили стоимость лифтового оборудования и объемы строительно-монтажных работ и работ по замене лифтового оборудования, выполненных ООО «Звезда». Для этого они неправомочно включили в акты о приеме выполненных работ повышающий коэффициент в размере 1,1275 к нормам затрат труда на пусконаладочные работы.

Таким образом у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области было похищено более 185 млн рублей, чем причинен ущерб в особо крупном размере. В настоящее время следствием устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления. Региональное МинЖКХ Иркутской области порекомендовало ФКР провести независимый аудит сметного нормирования стоимости лифтового оборудования, отремонтированного «Звездой».

Также напомним, что с участием «Звезды», напрямую связанной с сыном экс-главы региона Андреем Левченко, в конце прошлого года разгорелся коррупционный скандал. Компания в крайне спорной ситуации выиграла тендер на ремонт и переустановку лифтов в Ангарске, сорвала все сроки, значительно усложнила самым незащищенным слоям населения – инвалидам, пожилым людям, женщинам с маленькими детьми – возможность покидать свои квартиры.

Следователем Главного управления по расследованию особо важных дел в конце ноября задержан директор ООО «Звезда» Олег Хамуляк. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере.

Басманный суд Москвы 24 ноября на два месяца отправил в СИЗО директора компании «Звезда» Олега Хамуляка, обвиняемого в хищении 185 млн рублей у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Иркутской области.

Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с журналистами в рамках фестиваля «Байкальская пресса» заявил, что в срыве сроков замены лифтов в Ангарске виноват не подрядчик ООО «Звезда», а управляющие компании Ангарска. Уголовное дело и задержание гендиректора предприятия Олега Хамуляка не означает, что подрядчик оказался недобросовестным, высказался тогда Сергей Левченко.

Московский городской суд 13 декабря удовлетворил апелляцию директора ангарской компании «Звезда» Олега Хамуляка и изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.