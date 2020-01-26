Арестован обвиняемый в расстреле трёх человек в Усть-Илимске

Усть-Илимск, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Житель Усть-Илимска, подозреваемый в убийстве троих знакомых, арестован. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд принял решение с учётом позиции прокурора. Мужчина проведёт под стражей два месяца, рассказали в прокуратуре Иркутской области.

Напомним, убийство было совершено 23 января. По предварительной версии, 31-летний мужчина застрелил трёх мужчин в гараже одного из местных кооперативов. От полученных ранений все трое потерпевших скончались на месте происшествия. Мотивом преступления следственный органы называют личные неприязненные отношения.

Злоумышленник скрылся с места преступления. Подозреваемым оказался работник одного из усть-илимских предприятий, ранее она был судим за преступления имущественного характера. Мужчина дал показания по обстоятельствам совершенного преступления.