Авиалесоохрана не зафиксировала ни одного пожара в лесах Иркутской области

Иркутск, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, по данным федеральной Авиалесоохраны на утро 28 апреля, не зафиксировано ни одного лесного пожара. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В целом по Сибири зарегистрировано девять возгораний на землях лесного фонда на площади 11,5 тысяч га в Забайкалье и один пожар на площади менее 1 га в Бурятии. В Забайкальском крае введён режим ЧС.

Напомним, 27 апреля в регионе зарегистрировали только один пожар в Черемховском районе, очаг локализовали. Огнём было охвачено 15 га, покрытых лесом, и 30 не лесных.

В большинстве районов Иркутской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Под запретом разведение костров, проведение пожароопасных работ, а также любое использование открытого огня. С введением третьего-пятого классов пожарной опасности гражданам запрещено посещение лесной зоны. Нарушение требований пожарной безопасности влечет за собой административную ответственность.