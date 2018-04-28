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01.05.2018

Авиалесоохрана сообщает о четырех лесных пожарах в Приангарье на 1 мая

Иркутская область, 1.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по состоянию на 1 мая зарегистрировано четыре лесных пожара общей площадью 11 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Напомним, в регионе до 15 июня действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено сжигать мусор и поджигать сухую траву.

Между тем, в целом по РФ, по данным федерального ведомства, зафиксировано 78 лесных пожаров более чем на 90 тысячах гектаров. В том числе 11 гектаров охвачено огнем на территории Бурятии и 111 – в Красноярском крае.

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