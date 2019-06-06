Авиалесоохрана сообщила о четырёх лесных пожарах в Иркутской области

Иркутская область, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 7 июня, по данным Авиалесоохраны на 5.00, действовало четыре лесных пожара на площади 34 га. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вместе с тем, как сообщает пресс-служба губернатора, утром 7 июня действовало два природных пожара. Их общая площадь – девять гектаров, из которых 5,5 га, покрытых лесом. Причина одного из возгораний – сухие грозы, оно находится вдали от населённых пунктов в Нижнеудинском районе, на тушение этого пожара заброшены пожарные-десантники. Другой очаг действует в Чунском районе, причина возникновения – переход огня в лесной фонд с земель иного назначения.

В локализованном состоянии на утро 7 июня оставались два возгорания на общей площади 31,5 га, в том числе 24,5 га, покрытых лесом: по одному очагу в Тайшетском и Усольском районах.

В тушении всех лесных пожаров 6 июня было задействовано 18 пожарных-десантников, 35 сотрудник лесной охраны, четыре мобилизованных гражданина, 16 единиц наземной техники. Авиапатрулирование осуществляли один самолет Ан-2 и один легкомоторный самолет. Вертолет Ми-8 доставил к месту пожара группу десантников. Общий налет авиационной техники составил 11 часов 55 минут.