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11.05.2018

Авиалесоохрана: тайга в Иркутской области не горит

Иркутская область, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на утро 11 мая не зарегистрировано ни одного лесного пожара. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

При этом в других сибирских региона очаги есть. Например, в Бурятии лес горит в одно месте на площади 5 га, в Забайкалье зарегистрированы 16 пожаров на площади 24, 1 тысяч га, в Красноярском крае – три возгорания на землях лесного фонда на площади 100 га.

По информации правительства Иркутской области, 10 мая на землях лесного фонда в Иркутской области потушили семь пожаров на общей площади 40,2 га, покрытых лесом, и 2,3 га нелесной территории: по два очага – в Иркутском и Братском районах, по одному – в Боханском, Качугском и Тулунском районах.

Еще одно возгорание площадью 1,2 га потушено в Усольском районе на землях Шелеховского военного лесничества.

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