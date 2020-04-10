Автомобиль с водителем и пассажиром провалился под лёд Братского водохранилища

Усть-Удинский район, 11.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Автомобиль «Нива» провалился под лёд и утонул 10 апреля на Братском водохранилище в районе залива Уда.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Иркутской области, накануне около 16:00 двое жителей деревни Усть-Малой выехали на автомашине «Нива» на лёд Братского водохранилища. В 100 метрах от берега транспортное средство провалилось под лёд.

Пассажир 1958 года рождения утонул вместе с автомобилем. 37-летнему водителю удалось спастись, он пешком дошел до базы дорожной службы, расположенной в 2 километрах от места происшествия, и там рассказал о случившемся.

– Лёд в заливе полностью напитан водой, игольчатый. Его толщина не превышает 20 сантиметров. Глубина в месте провала около 4 метров, – рассказал государственный инспектор Чунской группы патрульной службы центра ГИМС Иван Дунаев.

Сотрудники МЧС России призывают жителей Иркутской области проявлять благоразумие, не рисковать жизнью, выходя и выезжая на лёд водных объектов.