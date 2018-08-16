Азартный ангарчанин, проигравший чужие деньги в онлайн-покер, проведет в колонии почти четыре года

Ангарск, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Ангарский городской суд вынес приговор местному жителю, обвиненному в мошенничестве. По совокупности преступлений ему назначено три года девять месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, 31-летний горожанин получил от двух своих знакомых 690 тысяч рублей, обещая помочь им в приобретении стройматериалов. Однако крупную сумму денег он потратил на оплату онлайн-игры «Покер».

Как сообщает пресс-служба суда, это преступление было совершено в период условного осуждения, которое из-за этого было отменено и сменилось реальным сроком. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании с осужденного похищенного имущества.