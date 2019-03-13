Банда автоугонщиков из Ангарска получила больше 10 лет лишения свободы на троих

Ангарск, 13.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Ангарский городской суд вынес приговор группе автоугонщиков, которые специализировались на кражах японских иномарок в Ангарске, Черемховском и Усольском районах. Организатору назначено семь лет лишения свободы, одному из его подельников – пять. Третий участник банды отделался трехлетним условным сроком.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, двое фигурантов ранее имели опыт совершения аналогичных преступлений. Оба были неоднократно судимы за кражи автомобилей, в 2016 году привлекались по одному уголовному делу и были осуждены за совместное совершение ряда хищений иномарок в Ангарске.

После условно-досрочного освобождения они продолжили совместную преступную деятельность, угнав у 11 человек автомобилей на общую сумму более 4,3 млн рублей.

– Значительная часть похищенных иномарок уже возвращена законным владельцам. Вместе с тем следователи выяснили, что часть украденных автомобилей злоумышленники успели сбыть по поддельным документам, – пояснили в полиции.