ТЕМЫ
Архив
< Март 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сегодня
Происшествия
13.03.2019

Банда автоугонщиков из Ангарска получила больше 10 лет лишения свободы на троих

Ангарск, 13.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Ангарский городской суд вынес приговор группе автоугонщиков, которые специализировались на кражах японских иномарок в Ангарске, Черемховском и Усольском районах. Организатору назначено семь лет лишения свободы, одному из его подельников – пять. Третий участник банды отделался трехлетним условным сроком.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, двое фигурантов ранее имели опыт совершения аналогичных преступлений. Оба были неоднократно судимы за кражи автомобилей, в 2016 году привлекались по одному уголовному делу и были осуждены за совместное совершение ряда хищений иномарок в Ангарске.

После условно-досрочного освобождения они продолжили совместную преступную деятельность, угнав у 11 человек автомобилей на общую сумму более 4,3 млн рублей.

– Значительная часть похищенных иномарок уже возвращена законным владельцам. Вместе с тем следователи выяснили, что часть украденных автомобилей злоумышленники успели сбыть по поддельным документам, – пояснили в полиции.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске