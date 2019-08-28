Банда автоугонщиков в Иркутской области получила 45 лет лишения свободы на семерых

Иркутская область, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области суд дал почти 45 лет на семерых членам банды автоугонщиков, действовавшей на территории Иркутской области с 2015 по 2016 годы.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении семи жителей Иркутской области и республики Бурятия. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ – кража, статьей 326 УК РФ – подделка, уничтожение идентификационных номеров, сбыт транспортных средств, частью 3 статьи 30, статьей 161 УК РФ – покушение на грабеж, частью 3 статьи 30, статьи 158 УК – покушение на кражу.

Напомним, в период с 2015 по 2016 годы 28-летний житель Шелехова, в прошлом боксер, организовал преступную группу для хищения дорогих автомобилей на территории Иркутской области. В состав группы входили восемь человек: жители Шелехова и Шелеховского района, Иркутска и Иркутского района, республики Бурятия, в возрасте от 25 до 40 лет.

Злоумышленники заранее подыскивали автомобили и выслеживали места их постоянной парковки. Затем, взломав центральный замок, проникали в салон авто и при помощи специального оборудования приводили двигатель в рабочее состояние. Группа угоняла машины из дворов и гаражей на территории Братска, Саянска, Усолья-Сибирского, Иркутска, Ангарска, а также на территории Шелеховского района.

После краж автомобили прятали в специальные гаражи. По прошествии некоторого времени их везли в Бурятию на продажу. Там же «перебивали» номера, получали документы и продавали.

В основном злоумышленников интересовали дорогие автомобили 2008-2014 годов выпуска. Всего участниками группы было совершено более 20 преступлений. Деньги с продажи автомобилей злоумышленники тратили на личные нужды.

Одним из фигурантов уголовного дела оказался иркутский адвокат. Следствием установлено, что мужчина приобрел у злоумышленников за деньги два автомобиля, а затем сбыл их, заведомо зная, что машины достались продавцам преступным путем. В ходе предварительного следствия по ходатайству следственных органов адвокат был лишен специального адвокатского статуса. Дело было выделено в отдельное производство и направлено в суд ранее. Мужчине назначено условное наказание с лишением свободы на три года и шесть месяцев и выплатой штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Раскрыть преступную схему удалось благодаря кропотливой и слаженной работе следователей и сотрудников отдела по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД по Иркутской области.

Следствие велось на территории двух субъектов РФ: Иркутской области и республики Бурятия. Количество потерпевших – более 20 человек. Объем уголовного дела составил более 270 томов.

Большинство угнанных автомобилей были найдены и изъяты. В ходе проведенных технических, почерковедческих и других экспертиз следователи установили факт подделки идентификационных номеров угнанных автомобилей и причастность этой банды к совершению преступлений.

Приговором Свердловского районного суда Иркутска двум организаторам преступной группы назначено наказание в виде 10 лет и восьми лет лишения свободы. Еще двум фигурантам дела дали по шесть с половиной лет лишения свободы, остальные трое участников приговорены к четырем годам двум месяцам, четырем годам шести месяцам и пяти годам лишения свободы. Пятеро подсудимых будут отбывать наказание в колонии общего режима, еще двое – освобождены в зале суда в связи с отбытием установленного судом наказания.