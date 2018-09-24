Бандит с ножом отобрал у ангарчанки 15 тысяч рублей

Ангарск, 25.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске бандит с ножом в лесополосе отобрал у женщины кошелек с деньгами.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, накануне около часа дня в дежурную часть поступило сообщение 22-летней местной жительницы. Ангарчанка сообщила, что несколько минут назад в лесном массиве за 26 домом 17 микрорайона неизвестный мужчина, угрожая ножом, похитил кошелек черного цвета, в котором находилось 15 тысяч рублей.

По признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ – разбой – следственными органами возбуждено уголовное дело.

ПРИМЕТЫ:

Подозреваемый на вид 30-35 лет, рост 170-175 см.

Был одет: на голове бейсболка тёмно-синего цвета, куртка тряпичная, короткая тёмно-синего цвета, джинсы синего цвета.

Особые приметы: на левом ухе наклеен лейкопластырь.

КОНТАКТЫ:

Людей, что-либо знающих о личности либо местонахождении подозреваемого, полиция просит обращаться по телефонам в Ангарске: (3955) 53-05-15, 692-900, 02 или 102 (с мобильного).