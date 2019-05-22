Бандиты, ограбившие на улице иркутянина, отправятся в колонию строгого режима

Иркутск, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Бандиты, отобравшие у иркутянина на улице 2,7 млн рублей, отправятся в колонию строгого режима.

Напомним, преступление было совершено в августе 2017 года днем на улице Лыткина. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, неизвестные, используя газовый баллончик, похитили у 43-летнего местного жителя около 2,7 миллионов рублей. После хищения злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.

В ходе проведения первоначальных оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что они передвигались на автомобиле Тойота Гранвия (Гранд Хайс). Впоследствии было установлено местонахождение транспортного средства, государственные регистрационные знаки которого оказались подложными.

В результате следственно-оперативных действий полицейские вышли на след собственника иномарки и установили его причастность к совершению разбойного нападения, впоследствии также были задержаны и остальные соучастники преступления. Ими оказались местные жители в возрасте от 25 до 33 лет.

Следователи собрали доказательства вины иркутян в совершении деяний, предусмотренных пунктом «б» части 3 статьи 161 УК РФ – грабеж, пунктом «б» части 4 статьи 162 УК РФ – разбой. Эти материалы легли в основу обвинительного приговора. Октябрьский районный суд Иркутска назначил наказание подсудимым в виде лишения свободы на срок от четырех до пяти лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.